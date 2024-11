Zverev kurvastas veatu mänguga Pariisi publikut

Zverev oli mängu algusest peale ülesannete kõrgusel ja võitis pühapäevases finaalis oma esimeselt servilt 91 protsenti mängitud punktidest (21/23), tegi vaid üheksa lihtviga (Humbert 25) ning ei pidanud kohtumise jooksul silmitsi seisma ühegi murdepalliga.

Oma servil loovutas jooksvas maailma edetabelis teisele kohale kerkinud Zverev prantslasele avasetis üldse vaid ühe, teises neli punkti. Zverevile on see karjääri seitsmendaks ATP 1000 taseme turniirivõiduks ning tänavu Roomas saavutatu kõrval teiseks tiitliks. Üldse on Zverev sel hooajal võitnud juba 66 mängu, millega läks pühapäeval mööda maailma esireketist Jannik Sinnerist.

"Ugo on suurepärane mängija, aga Pariisis mängib ta veel paremini kui tavaliselt ja teadsin seda. Kui rahvas kaasa tuleb, on siin raske. Pidin selle kohe alguses talt ära võtma ja sain sellega hakkama," rääkis Zverev mängu järel.

"Olen äärmiselt õnnelik, et sain siin finaalis mängida," sõnas esimest korda ATP 1000 taseme turniiril nii kaugele jõudnud Humbert kodupublikule. "Et kogu mu pere ja tiim said minuga nädal aega siin olla, oli suurepärane. Selliste hetkede nimel tegelengi igapäevaselt tennisega."