Kombe klubi kaotusteseeria katkes, Rooba oma veel mitte

KalPa kolmandasse ründekolmikusse kuulunud Kombe resultatiivsuspunkte ei kogunud, kuid kahe värava ja ühe tulemusliku sööduga panustas ründaja Aleksi Klemetti.

Kuopio klubi jaoks oli võit kodujääl kergendus, kuna meeskond oli kaotanud neli eelmist kohtumist. Liigatabelis hoitakse 18 mängust kogutud 33 punktiga viiendat kohta.

Robert Rooba klubi KooKoo kaotas aga kodus Ilvesele 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). Rooba samuti resultatiivsuspunkte ei kogunud, kodumeeskonna parim oli värava ja kahe tulemusliku sööduga Joonas Oden.

Kouvola meeskond on kaotanud nüüd viimased viis liigamängu ja viimasest üheksast mängust on võidetud vaid üks. See annab 16 meeskonna konkurentsis 22 punktiga 13. koha.

Soome kõrgliigat juhib 44 punktiga Helsingi IFK, järgnevad Tampere Tappara ja Kiekko-Espoo 38 punktiga.