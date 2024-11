Eesti U-17 koondis lõi värava, aga punktiarvet ei avanud

Islandlased asusid Helgi Johannssoni, Asbjörn Arnarssoni ja Gudmar Saevarssoni väravatest 3:0 juhtima, aga 81. minutil Arnarsson punase kaardi ja üleminutitel õnnestus Nikita Kalmõkovil lüüa eestlaste auvärav.

"Poisid olid mängus sees. Teadsime, mis Islandi tugevused on ja et nendega mängud on võitluslikud. Poisid andsid väljakul endast parima," ütles koondise peatreener Andres Oper kohtumise alguse kohta Jalgpall.ee vahendusel.

"Meil oli võimalusi ning oleksime võinud juhtima minna, kahjuks ei löönud sellest esimesest olukorrast ära. Esimese värava puhul ei õnnestunud meil ennast jätkuolukorras kastis kehtestada ja jäime kaotusseisu."

Vaheajapausi sõnul tehti Operi sõnul mänguliselt korrektuure ja vahetuste näol oli eesmärk mängu värskust tuua. Pööret siiski mängu tuua ei õnnestunud.

"Saime küll auvärava, aga punkte mitte. Kaks väravat olid kindlasti ennetatavad, parema õnne korral ka kõik kolm. Kiitus siiski poistele võitlusliku mängu eest, andsime vastasele lahingu," lisas Oper.

Eesti koondis on pidanud nüüd alagrupis kaks kohtumist, sest esimeses mängus jäädi alla Hispaaniale 0:4. Teisipäeval seisab ees viimane mäng Põhja-Makedooniaga, kes sarnaselt Eestile kaotas nii Islandile kui ka Hispaaniale.

"Üks mäng on jäänud. Peamine eesmärk on oma seljatagune puhas hoida, esimeses kahes mängus meil see õnnestunud pole," kommenteeris Oper. "Kahjuks tabelis teist kohta me ei püüa, aga tahaksime võita ja punktid kirja saada."