VAATA OTSE | Premium liigas mängitakse oodatud Levadia - Flora kohtumine

Premium liiga 35. vooru kohtumiseks on Levadia juba meistritiitli kindlustanud, kuid kindlasti loodetakse igirivaali vastu võit võtta. Floral jällegi on veel palju mängus - kohad teisest neljandani pole veel sugugi paigas.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Floral koos 67 punkti ehk kaks vähem kui Nõmme Kaljul, kel on siiski pidada veel vaid üks kohtumine. Samas ähvardab selja tagant ka Paide Linnameeskond.

"Levadiale peab au andma - nad on suutnud sellel aastal endale korralikust metallist tiitli valmis keevitada," kommenteeris Flora abitreener Aiko Orgla enne mängu.

"Hooaja vältel on erinevad klubid suutnud seda kuuel korral kriimustada ja kraapida. Meil on õnnestunud sellesse karikasse kahel korral korralikud mõlgid sisse lüüa ja nüüd pühapäeval soovime ka kolmanda lisada."

"Selleks peame suutma Levadia raudkindla kaitse keevitusest lahti sulatada ja tekkinud aukudest edukalt läbi pugeda," abstraheeris ta.

"Vastase rünnakute peatamiseks peame leidma lahenduse, kuidas nende ründajate jalgadele võimalikult palju roostet suudaksime peale tekitada ning seeläbi neid meie väravast mööda lööma sundida."

Levadia peatreener Curro Torres sõnas, et derbi õhkkond on alati eriline. "Soovime seda nautida maksimumini ja anda meeskonnana ägeda show pealtvaatajatele," lausus hispaanlane. "Muidugi anname endast kõik, et saavutada võit. Saab olema vägev jalgpallipäev."