Tribuntsov: emotsionaalselt on olnud pigem raske võistlus

"Täna kindlasti parim päev ei olnud enda arvates," lausus ta ERR-ile sellest hoolimata. "Emotsionaalselt on olnud pigem raske võistlus, sest arvasin, et olen paremas vormis."

Hommikuses eelujumises sai ta kirja 51,77, kuid suutis õhtuses finaalis seda tulemust enam kui sekundi jagu kohendada - resultaat 50,67 jäi talle kuuluvast Eesti rekordist vaid 0,18 sekundi kaugusele.

"Viimane päev oli kõige raskem. Hommik 51,7... läksin küll kontrollitult ujuma, aga lõpus oli valus. Nagu sõbrad ütlesid ka - viimane õhtu on alati kõige lihtsam. Tead, et lähed varsti koju, lihtsalt pinguta selle nimel ja tuli välja. Läksin kontrollitult ujuma, olümpiavõitja kõrval ja tuli kõik ilusti välja."

Kuigi Tribuntsov lootis endalt paremat vormi, siis kokkuvõttes jäi ta Aasia reisiga rahule. "Arvan, et võtan selle ka järgmised korrad ette. See on väga hea trenn lühirajahooajaks - võistelda iga nädalavahetus suures konkurentsis. See on väga väärtuslik. Üks asi on ujuda kiiresti trennis, teine asi võistlustel," lausus ta.

Tulevikus loodab ta kandideerida auhinnarahadele, mille saavad iga etapi paarkümmend paremat. "Ise arvasin, et olen paremas vormis, ujun isiklikke, olen võimeline neljandaid-viiendaid kohti hoidma, mis oleks taganud selle rahalise auhinna," ütles ujuja.

"Olin isiklikest alati 0,3-0,4 kaugusel. Oligi väga raske, aga väga hea õppetund endale. Pea püsti ja edasi! Lõpuks võidab see, kes halvad ajad üle elab ja ma arvan, et head ajad on ees."

Järgmisena ootab detsembris ees lühirajaujumise MM. "Nüüd läheme tagasi puhkama, paneme plaanid paika. Arutame treener Toniga [Toni Meijel - ERR], mis minu arust puudu jäi, mis detailid vajavad tegemist. Mul on olemas jõud ja vastupidavus, peame keskenduma puhtalt detailidele ja kiirusele. MM-il lähen ikkagi finaali püüdma."