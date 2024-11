Kregor Zirk MK-sarjast: väike miinus jäi, aga kogemused on ka toredad

Kohe esimesel etapil Hiinas tuli ta 1500 meetri vabaltujumises kolmandaks Eesti rekordiga 14.54,47. Lisaks oli ta oma põhialal ehk 200 meetri vabaltujumises igal etapil neljas ja sai veel mitut puhku finaalidesse.

Iga etapi 20 paremat ujujat said ka rahalise preemia, kuid sellest jäi Zirgil veidi vajaka.

"Ma ütleks, et võistluskogemusi ei saa kunagi maha kanda. Hindamatu väärtusega. Tuli kõvasti kasuks ja mul oli väga hea meel selle üle, et suutsin igal etapil ujuda Eesti rekordi. See oli mõnus ja positiivne," lausus ta ERR-ile.

"Ei saa mainimata jätta 1500 meetris 15 minuti alistamist - see on tore asi. Mõnes mõttes oli suurim eesmärk teenida rahalist boonust. Kahjuks see jäi napilt täitmata. Lõppkokkuvõttes väike miinus jäi, aga kogemused on ka toredad."

Viimasel etapil Singapuris ta 200 meetri vabaltujumises finaali ei jõudnud, kuna kaasa tegid ka suured tähed Leon Marchand ja Thomas Ceccon. "200 kroolis oli täna kaks inimest, kes oleks võinud mitte osaleda: Leon Marchand ja Thomas Ceccon. Neil mõlemal oli kolm ala ujutud enne 200 meetri vabaltujumise finaali," lausus Zirk.

"Aga kui oleks tahtnud üldarvestuses 20 hulka saada Singapuris, siis oleksin pidanud 200 finaalis vist vähemalt neljandaks tulema, kui ma ei eksi. Punktide tase Singapuris oli kõige tugevam."

"Pidigi keskmist tulemust näitama neljanda-viienda koha vahel, et pääseda rahaliste auhindadeni," jätkas ta. "See on päris karm. See näitab ka seda, et MK-etappide tase on viimaste aastatega tõusnud väga kõrgele."

Zirgi sõnul oli tegemist kõigi aegade konkurentsitihedama MK-hooajaga. "Näha on, et aasta-aastalt tase tõuseb. See, mis see aasta toimus - ma arvan, et see on MK-etappidel läbi aegade kõige tugevam tase üldse," lausus eestlane.

"Ujumise edukus olümpial aitas veidi melule kaasa. Eesotsas Leoniga, kes olümpial väga edukas ja tegi alale palju populaarsust. Iga etapp olid tribüünid hommikul-õhtul täis. See oli väga lahe kogeda. Euroopas naljalt sellist asja ei ole."

Vähem kui pooleteise kuu pärast seisab ees lühirajaujumise MM. "Kõik on praegu okei. Ma ei ole praegu oma elu parimas vormis ja ma ei peagi olema. Mingitel aladel olid elu parimad hooajasisesed ajad ja selle üle on mul väga hea meel," vaatas ta ette.

"Nüüd võtan mõned päevad rahulikumalt. Järgmine nädal on taastuv nädal ja siis saab veel mõned nädalad päris korralikult tööd teha. Siis hakkame puhkama lühiraja MM-iks. Seal on eesmärk olla heas vormis ja hoos."