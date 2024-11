Nõmme Kalju astus Kuressaares sammu teise koha suunas

Kalju alustas kohtumist suurepäraselt, kui Alex Matthias Tamm juba kolmandal minutil oma hooaja 28. tabamusega nõmmekad juhtima viis. Kalju sai enne poolajavilet veel mitu head võimalust, kuid ükski väravaks ei realiseerunud ning riietusruumidesse mindi külaliste juhtimisel.

Kuressaare linnastaadionile kohale tulnud 87 pealtvaatajat said kaheksa minutit pärast teise poolaja algust viigiväravat tähistada, kui Aleksander Iljin Kalju karistusalas palli võitis ning selle külalise väravavõrku saatis. Kalju vastas aga kiirelt ning kuus minutit hiljem Pavel Marini värav jäigi mängu viimaseks.

2:1 võidu teeninud Kalju kerkis liigatabelis teisele kohale ning on enne hooaja viimast vooru kogunud 69 punkti. 67 punkti kogunud Tallinna FC Flora kohtub pühapäeval juba liigavõidu kindlustanud Tallinna FCI Levadiaga, meistri võidu puhul avaneb Kaljul hea võimalus Premium liigas teine koht võtta.

Levadia ja Flora pühapäevane kohtumine on nähtav kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis, ülekanne algab kell 14.20.

Paide Linnameeskond võib aga samas veel ohtlikuks muutuda, sest sarnaselt Kaljule on ka neil enne eelviimast mänguvooru 66 punkti. Kaljul on aga omavaheliste mängude eelis, seega Paide vajaks Kaljust möödumiseks pühapäeval võitu FC Nõmme Unitedi üle ning et Kalju viimases mänguvoorus komistaks. Paide mängib aga ise viimases voorus Levadiaga.

FC Kuressaare on pärast eelviimast vooru kogunud 31 punkti ning asetseb sellega kaheksandal tabelireal, aga kui JK Tallinna Kalev pühapäeval Pärnu JK Vapruse vastu punktigi teenib, langeb Saaremaa klubi üleminekumängude kohale.

Pühapäeval toimub Premium liigas neli mängu, hooaeg kulmineerub järgmisel laupäeval, kui kõik kümme meeskonda kell 12.30 platsile astuvad. Viimasel mängupäeval kannab ETV üle Paide ja Levadia kohtumist, ETV2 eetris näeb Flora ja Kalevi mängu.