Tribuntsov ujus taas finaali, Zirk jäi esimesena välja

Eelnevatel päevadel 50 meetri vaba- ja seliliujumise finaalides ujunud Tribuntsov kordas saavutust ka 100m seliliujumise distantsil. Eestlane jagas eelringides ajaga 51,77 kuuendat kohta ning edenes kell 13.17 algavasse finaali.

"Töö tehtud ja koht kaheksa hulgas kindlustatud," rääkis Tribuntsov, kes Shanghais lõpetas sel alal viiendana. "Iga MK-etapiga tuli üks finaal juurde, mis on väga positiivne. Finaalis tahaksin teha kontrollitud ujumise, kus kontrollin distantsi esimest poolt. Kerge väsimus on sees kõikidest nendest startidest, kuid kõik finalistid on sarnases olukorras," lisas ta.

Eelringide kiireim oli ameeriklane Jack Dolan ajaga 51,15. Talle järgnesid itaallane Lorenzo Mora (51,20) ja Pieter Goetze (51,24), kes jahib kolmandat järjestikust võitu.

Meeste 200 meetri vabaujumises jäi Kregor Zirk vaatamata tugevale ajale esimesena finaaliukse taha. Eestlane läbis distantsi ajaga 1.44,17 ja jäi finaalist 29 sajandiku kaugusele.

"Ilmselgelt ma olen pettunud, et mis siin salata," rääkis üheksandana lõpetanud Zirk, kes sellega minetas ka lootused auhinnarahale. "Oli teada, et hommikul tuleb vajutada, aga seekord nii."

Finaali koosseis 200 meetri vabaujumises on muljetavaldav. Lausa neljal mehel on taskus olümpiamängude kuldmedal ja viiel mehel individuaalne medal.

Eelringide kiireim oli leedukas Danas Rapsys (1.42,35). Teisena edenes finaali Duncan Scott (1.42,59) ja kolmandana Leon Marchand (1.43,09). Olümpiavõitjatest ujuvad finaalis veel Pan Zhanle ja Thomas Ceccon.