Leon Marchand purustas 12 aasta vanuse maailmarekordi

Lühikeses basseinis oma esimese maailmarekordi püstitanud Marchand võitis 200 meetri kompleksujumise ajaga 1.48,88. Eelmise maailmarekordi (1.49,63) ujus 2012. aastal 12-kordne olümpiamedalist ameeriklane Ryan Lochte.

"See oli minu jaoks väga põnev, sest püüdsin teha midagi, mida ma pole varem teinud. Rahvas läks selle peale hulluks. Siinne atmosfäär on nii vägev, et meenutas mulle Pariisi olümpiat," ütles Marchand.

Ameeriklanna Regan Smith parandas teist nädalat järjest maailmarekordit 100 meetri seliliujumises, läbides seekord distantsi 54,27 sekundiga. Täpselt nädal tagasi sai Smith Lõuna-Koreas peetud MK-etapil kirja aja 54,41.

Kahekordse olümpiavõitja koondisekaaslane Kate Douglass võitis 50 meetri liblikujumise kõigi aegade teise tulemusega 24,42. Rootslanna Therese Alshammari 15 aasta vanusest maailmarekordist jäi lahutama neli sajandikku.

Singapuri MK-etapp lõppeb laupäeval. Kregor Zirk stardib 200 meetri vabaltujumises ja Ralf Tribuntsov 100 meetri seliliujumises.