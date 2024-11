Zirk tuli teist MK-etappi järjest neljandaks

Meeste 200 meetri liblikujumise võitis lõunaaafriklane Chad Le Clos ajaga 1.50,42. Teisena lõpetas ameeriklane Trenton Julian (+1,26) ja kolmandana itaallane Alberto Razzetti (+1,54). Zirki jäi pjedestaalist lahutama vähem kui pool sekundit.

Zirgi aeg oli 15 sajandikku parem kui nädal varem Lõuna-Koreas peetud MK-etapil, kus ta lõpetas samuti neljandana. Esimesel MK-etapil Hiinas sai ta tulemusega 1.54,10 kuuenda koha.

2022. aastal lühiraja maailmameistrivõistlustel püstitas Zirk sel distantsil Eesti rahvusrekordi 1.50,51.

"Ma väga tahtsin seda poodiumit, aga samas oli hea aeg," rääkis Euroopa hooaja edetabeli teise aja ujunud ja selle distantsi Pariisi olümpiamängude finalist peale ujumist. "Hooaja sees ma ei ole nii kiiresti ujunudki, see on alati positiivne."

"Reeglina vabaujumises ma suudan hooaja sees paremaid aegu näidata ning liblikujumises tiitlivõistlustel, aga nagu ma ütlesin, siis väga hea aeg. Mõned pöörded ei klappinud ja ka finiš, aga täpsema analüüsi teeme peale võistlust," lisas 25-aastane ujuja.

Ralf Tribuntsov sai meeste 50 meetri selilujumises kaheksanda koha ajaga 23,35. Võrreldes eelujumises oli eestlane kahe sajandiku võrra nobedam. Tema rahvusrekord sel distantsil on aga 23,13.

Esikolmikusse ujusid austraallane Isaac Cooper (22,61), lõunaaafriklane Pieter Coetze (22,75) ja poolakas Kacper Stokowski (23,05).

"See oli praeguse hetke maksimum," sõnas Tribuntsov peale finaali. "Positiivne oli see, et kolme etapi kokkuvõttes tuli praegu kiireim aeg. Siiski parandamisruumi veel on ja eriti veealuses osas, kus ma tunnen, et on suurim varu. Hoian pea püsti ja homme juba viimane start."

Laupäeval ehk MK-etapi viimasel võistluspäeval stardib Tribuntsov 100 meetri seliliujumises ja Zirk 200 meetri vabaltujumises.