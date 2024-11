Kreeka jalgpallijuhid vaidlevad Londoni kohtus

Londoni kõrgem kohus vaeb Marinakise süüdistust, mis on suunatud Kreeka jalgpalliklubi Thessaloniki Arise juhi Irini Karipidise ja veel mitme inimese vastu.

Marinakise väitel oli Karipidis veebilehekülje taga, kus Marinakist süüdistati kokkuleppemängude korraldamises, narkokaubanduses ja Venemaa nafta sanktsioone rikkuvas käitlemises. Marinakis on kõiki süüdistusi eitanud.

Marinakise juristide teatel oli laimukampaania osaks ka Nottingham Foresti kodustaadioni lähistel liikuva reklaamtahvliga vastava veebisaidi reklaamimine enne kahte Nottinghami 2023. aasta kodumängu.

Karipidise teatel on tal väidetu osas kindlad tõendid. Karipidise advokaadi Matthew Hodsoni teatel jahenesid suhted kahe poole vahel pärast seda, kui Karipidise vend Theodoros keeldus 2023. aastal kokku leppimast mängu Arise ja Marinakisele kuuluva Pireuse Olympiakose vahel.

Hodson selgitas kohtudokumentides, et Marinakis sai 2:2 lõppenud mängu jooksul nii vihaseks, et ähvardas Irini Karipidise teatel Theodorost, et viimane ei lahku Olympiakose kaotuse korral staadionilt elusana.

Marinakse esindaja David Sherbourne vastas aga dokumentatsioonis, et vastav süüdistus esitati avalikul istungil lihtsalt negatiivse avaliku fooni tekitamiseks.

Lisaks Karipidisele süüdistab Marinakis ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu endist abi Ari Harowit selles, et too aitas kaasa maksete tegemisele väidetava laimukampaania toetuseks.