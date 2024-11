MotoGP täht on Valencia võistluse pidamise korral valmis tiitlijahist loobuma

Kahekordne MotoGP maailmameister Francesco Bagnaia teatas, et kui hooaeg soovitakse endiselt lõpetada üleujutuste käes vaevleva Valencia piirkonna sõiduga, siis tema boikoteerib seda etappi.

Valencia lähistel on sel nädalal paduvihma järel tekkinud üleujutustes kaotanud elu enam kui 150 inimest ja kõvasti on saanud räsida ka linna ja ümberkaudsete piirkondade taristu.

Praeguse plaani kohaselt peaks MotoGP hooaja viimane etapp toimuma 16.-17. novembril just Valencia linna lähedal Ricardo Tormo ringrajal ja väljaande Autosport andmetel kavatsetakse seal kindlasti sõita, võib-olla küll lükatakse võistlust pisut edasi.

Mitmed sõitjad ja asjaosalised on juba avaldanud protesti, teiste seas ka ala üks suuremaid nimesid Bagnaia.

"Isegi, kui kaotan sellega oma peamise eesmärgi - võita MM-tiitel -, siis ma ei nõustu Valencias sõitma," lausus itaallane. "Ma loodan väga, et nad võtavad arvesse eetilist tasandit ja seda, et see, mis toimub, pole õige asi."

Enne sel nädalalõpul Malaisias toimuvat etappi on Bagnaia tiitlimängus sees, sest jääb üldliider Jorge Martinist vaid 17 punkti kaugusele. Iga sõidu võit toob 25 punkti ja sprindi võit lisab sellele tosin silma.