Zverev vajas edasipääsuks kolme setti

Kolmanda paigutusega Alexander Zverev (ATP 3.) alistas kaasahaaravas kolmanda ringi lahingus kodupubliku toetust nautinud Arthur Filsi (ATP 20.) 6:4, 3:6, 6:3. Seejuures pidi Zverev otsustava seti viimases geimis oma pallingul päästma kolm murdepalli, enne kui tal õnnestus teise matšpalliga kohtumine võita.

"Ma olen väga õnnelik, et suutsin lõpus vastu pidada. See oli suurepärane mäng ja Arthur on suurepärane mängija. Ta on tänavu arengus sammu edasi astunud. Ootan juba huviga meie järgmiseid lahinguid," rääkis Zverev kohtumise järel.

Maailma kolmas reket läheb kaheksa parema seas vastamisi 10. asetatud kreeklase Stefanos Tsitsipasega (ATP 11.), kes kaotas argentiinlasele Francisco Cerundolole (ATP 29.) avaseti kiire lõppmängu 1:7, kuid suutis seejärel järgmised setid võita 6:4 ja 6:2.

Asetusega mängijatest jõudis kaheksa parema hulka veel üheksanda paigutusega austraallane Alex de Minaur (ATP 10.), kes sai 5:7, 6:2, 6:3 jagu britt Jack Draperist (ATP 15.). De Minaur läheb järgmisena vastamisi kas 13. asetusega taanlase Holger Runega (ATP 13.) või prantslase Arthur Cazaux'ga (ATP 85.).