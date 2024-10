Hugo Toom: euromängu päevadel on riietusruumis teistsugune hõng

Toom tõdes, et 23-punktiline üleolek oli üllatav. "Enne mängu sellist tulemust ei oleks oodanud. Samas teadsime, et peame sinna täieliku valmidusega minema ja oma mängu peale suruma, et võit nende kodus kätte saada. Vastasel ei olnud kõige parem päev ja suur osa sellest oli meie teha. Suutsime kaitsega ja mängu algusega nende rünnaku kinni pigistada ja saime oma tahtmise kätte."

Kalev/Cramo on võitnud kõik neli seni peetud alagrupimängu. Toomi sõnul valitseb euromängude eel riietusruumis tavapärasest natukene tõsisem atmosfäär.

"Garderoobis on tunda teistsugust hõngu, kui on tegemist euromänguga. Juba paar päeva enne, kui valmistume mänguks. Ma ei ütleks, et see on Eesti-Läti ühisliiga mängudest väga palju erinev, aga kindlasti paneme natukene rohkem rõhku vastaste skautimisele ja meil on suur motivatsioon võite kätte saada."

Septembri alguses Tallinnas toimunud kõrgetasemeline hooajaeelne turniir, kus osalesid muuseas Kristian Kullamäe tööandja Bilbao Basket ja Kaspar Treieri koduklubi Napoli Basket, andis kalevlastele euromängudeks korraliku karastuse.

"Ma ei ütleks, et oleme ennast [eurosarjas] ületanud," märkis Toom. "See on meie tase. Kindlasti saame mõningaid asju paremini teha. Suurtemateks mängudeks valmistavad meid ette hooajaeelsed mängud. Tänavu saime päris tugevate vastaste vastu mängida ja tänu sellele ei tulnud Le Choleti suured kehad meile üllatusena."

Järgmisel nädalal võõrustab Kalev/Cramo kodusaalis Bulgaaria meeskonda Rilski Sporti. Esimese kohtumise võitis Eesti meister võõrsil 26 punktiga. "Selle tulemuse järgi ei tohiks meil lisapingeid olla, aga kui nüüd vaadata Rilski teist mängu Alba [Ungari klubi Fehervari Alba - ERR] vastu, siis poolajani oli päris tasavägine. Kodus peame samamoodi alustama nagu võõrsil. Peame kõva surve peale panema ja mida varem saame neil jalad pehmeks, seda kiiremini saame edu kätte."

Toomi arvates on senise edu alusteks meeskonna mitmekülgsus ja hea meeskonnasisene keemia. "Meil on päris ühtlane võistkond ja meil võib igalt poolt midagi tulla. Vastased ei saa ühte-kahte mängijat kinni panna. Üks mäng viskab üks punkte, teine mäng teine ja niimoodi tuleb. Iga mängija on omamoodi ohtlik, mis teeb meist väga mitmekülgse meeskonna."

"Teine osa on kaitse ja skauting. Meie alagrupis on kõik vastased väga erineva käekirjaga, aga meie oleme ilusti suutnud nende nõrkusi ära kasutada ja oma tugevusi peale suruda. Meeskonna kokku sulamine võttis aega ja meil on pisiasju, mida saame veel lihvida, aga üldine tiimitunne on üpriski hea," lisas Toom.