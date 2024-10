Dopinguga patustanud MotoGP sõitja naaseb võistlusrajale

Iannone võistleb tuleval nädalavahetusel Malaisias toimuval MotoGP etapil üheksakordsele maailmameistrile Valentino Rossile kuuluva VR46 Racing Team'i eest, asendades Fabio di Giannantoniot, kes pidi õlavigastuse tõttu hooaja varakult lõppenuks kuulutama.

"Mul on au, et nad minu peale mõtlesid. Kui mulle seda võimalust pakuti, siis tundsin kohe, et ma pean jah-sõna andma," kommenteeris Iannone. "Kindlasti on tegemist hullumeelse ja keerulise väljakutsega, sest ma pole selles võistlusklassis aastaid sõitnud," lisas ta.

35-aastane Iannone võistles mootorrataste ringrajasõidu kuninglikus sarjas viimati 2019. aastal. Sama aasta lõpus andis Iannone positiivse dopinguproovi. Tema uriiniproovis tuvastati "halb analüütiline leid", mis viitas anaboolsete steroidide kasutamisele.

Rahvusvaheline mootorrattaföderatsioon (FIM) määras esialgu itaallasele 18-kuulise võistluskeelu. Iannone väitis end olevat süütu ning ta kaebas otsuse edasi Rahvusvahelise Spordiarbitraaži kohtusse (CAS), kuid tema kaebus lükati tagasi ning esialgne 18-kuuline võistluskeeld asendati Rahvusvahelise Antidopingu (WADA) nelja aasta pikkuse keeluga.

Iannone vabanes võistluskeelu alt 2023. aasta detsembris.