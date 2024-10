Tulvaveed lükkavad Reali mängu edasi ja jätavad ilmselt ära MotoGP etapi

Teisipäeval tabasid Valencia regiooni ajalooliselt rasked hoovihmad, mõnes piirkonnas sadas ööpäeva jooksul rohkem kui ühe aasta keskmine sademete hulk, tulvaveed hävitasid sildu ja maju ning jätsid vee alla suurel hulgal põllumaad. Kohalike võimude teatel on hukkunud vähemalt 95 inimest.

Hispaania jalgpalli kõrgliiga on riigi alaliidule esitanud palve lükata edasi kõik nädalavahetusel Valencia regioonis toimuma pidanud profimatšid, teiste seas lükkuvad edasi Valencia ja Madridi Reali ning Villarreali ja Rayo Vallecano vahelised kohtumised. Juba eelnevalt lükkus nädala keskel edasi Valencia karikamäng.

La Liga teatas kolmapäeval, et enne kõigi järgmise kahe kõrgliigavooru mänge peetakse minutiline leinaseisak, ohvrite lähedastele saatsid teiste seas kaastundeavalduse ka Real ja Barcelona.

Valencia GP-etapiga peaks tänavu lõppema MotoGP hooaeg, kus tiitli nimel heitlevad Jorge Martin ja Francesco Bagnaia, ent sõitjate sõnul ei tule etapi korraldamine praegu kõne alla. "Eetilise vaatenurga alt ei tohiks me seal sõita. Kui otsus oleks minu langetada, oleksin selle juba teinud," rääkis kuuekordne maailmameister Marc Marquez kolmapäeval.

"Etapp peaks toimuma kuskil mujal. Ainuke viis, kuidas seda Valencias teha, oleks see, et kõik tulud annetataks hukkunute peredele. Hispaanlasena on neid kaadreid väga raske näha. Teame, et teed ringraja ümber on raskelt kahjustada saanud, aga raha peaks nende parandamise asemel saatma inimeste aitamisele," lisas Marquez.

Etapi mujale viimist soovisid kolmapäeval ka Martin ning Bagnaia. "Ringrajasõit on nagu pidu, see on tähistamine. Praegust olukorda teades ei oleks see õige. Seal sõita oleks vale," tõdes itaallane.