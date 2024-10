UEFA panustab järgmise kuue aastaga naiste jalgpalli miljard eurot

Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon UEFA käivitas uue strateegia "Unstoppable" (eesti k. "Peatumatu"), mille eesmärk on jätkata naiste jalgpalli märkimisväärset kasvu ning investeerida jalgpalli, et teha sellest naiste ja tüdrukute seas kogu Euroopas populaarseim naiskondlik spordiala.

Kuue aasta pikkune strateegia keskendub mänguvõimaluste laiendamisele, pakkudes igas riigis võimalusi erinevas vanuses mängijatele, treeneritele kui ka kohtunikele. UEFA soovib Euroopas luua kuus täielikult professionaalset liigat ja pakkudes 5000 mängijale võimalust töötada professionaalse sportlasena, vahendab Eesti jalgpalliliit. Plaani täitmiseks on UEFA lubanud järgmise kuue aasta jooksul naiste jalgpalli investeerida miljard eurot.

Samuti on eesmärk muuta naiste jalgpall jätkusuutlikuks ja investeerimiskindlaks spordialaks, kus UEFA korraldatavad naistevõistlused tõmbavad ligi üha rohkem tähelepanu ja toetust. Strateegia rõhutab ka tugeva ja kaasava kogukonna loomise tähtsust, kus väärtustatakse võrdsust ning kus igaühel on mängus oma koht.

"Naiste jalgpall kaasab järjest rohkem ühiskonnagruppe ning inimesed on naiste jalgpalli suhtes üha avatumad. Soovime jalgpallis nii naistele kui meestele samaväärsed võimalused luua ning UEFA koostatud strateegia on selleks hea tugi," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

UEFA naiste jalgpalli juht Nadine Kessler rääkis, et Euroopa naiste jalgpall on praegu paremas seisus kui kunagi varem, kuid teekonda tuleb jätkata. "Ülesanne on jätkata investeerimist ja toetada mängu arengut kõigil tasanditel. Meie teekonnal on oluline roll nii rahvuslikel jalgpalliliitudel, klubidel, mängijatel, fännidel kui partneritel, et naiste jalgpall oleks tõepoolest peatumatu," ütles Kessler.

Uuel strateegia teekonnal on esimesed sammud muuhulgas Šveitsis toimuv naiste EM-finaalturniir ja naiste Meistrite liiga formaadiuuendus. Strateegiat "Unstoppable" toetavad mitmed Euroopa tuntud mängijad ja kohtunikud, teiste seas EM-võitja Jill Scott, kahekordne Ballon d'Or'i võitja Aitana Bonmati, UEFA Meistrite liiga kõigi aegade suurim väravakütt Ada Hegerberg, Chelsea ja Inglismaa tähtmängija Lauren James, Bayern Müncheni ja Saksamaa koondise liige Giulia Gwinn ja Rootsi kohtunik Tess Olofsson.