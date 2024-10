Amsterdami Ajax teenis hooaja esimeses derbis võidu

Ajax alustas kolmapäeval suurepäraselt, kui Kenneth Taylor kuuendal minutil väravavahi pikast pallist jooksma pääses ning palli Feyenoordi väravavõrku suunas.

25. minutil torkas 18-aastane kaitsja Jorrel Hato nurgalöögi järel karistusalasse jäänud palli teist korda võrku ja kuigi Feyenoordil õnnestus teisel poolajal kümme korda löögile pääseda, ei tekitanud võõrustaja kuigi ohtlikke olukordasid Ajax teenis suurejoonelises vastasseisus 2:0 võidu.

Hollandi kõrgliigas on kümne mänguvooru järel esikohal PSV Eindhoven, kes on hooaega alustanud täiseduga. Üheksa mänguvooruga 22 punkti teeninud Ajax on teisel kohal, sama palju punkte on ka Utrechtil, kes jääb aga väravate vahega maha. Feyenoord on kümne vooruga kogunud 19 silma ning asetseb neljandal tabelireal.

Esimene De Klassieker toimus 1921. aastal, kui meeskonnad 2:2 viigi välja mängisid. Pärast seda on nad kohtunud veel 204 korda, Ajax on võidutsenud 93 korral, Feyenoordil on ette näidata 63 võitu. Mullu oli Ajaxil katastroofiline aasta, kui kahes mängus kaotasid nad koondtulemusega 0:10.