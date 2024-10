Pärnu Sadam avas eurosarjas võiduarve

Pärnu jäi varakult tagaajaja rolli ning lubas külalistel teisel veerandil üheksapunktilise edu saavutada, kuid vastas siis 11:2 spurdiga ning poolajaks oli tablool Argese 39:37 eduseis. Pärnu tegi tugeva kolmanda veerandi ning läks otsustavale veerandile kuuepunktilise eduga, kuid jäi neljanda veerandi alguses taaskord kaotusseisu.

Oliver Suuroru täpne kaugvise kolm ja pool minutit enne mängu lõppu viis aga Pärnu uuesti juhtima ning Robert Valge tabas siis veaga, viies Pärnu viiega juhtima. Rumeenia klubi jõudis siis punkti kaugusele ja sai 16 sekundit enne mängu lõppu võimaluse ette minna, kuid Corey Allen-Williamsi vise ei tabanud.

Okko Järvi tabas siis kaks vabaviset ning kuigi Kyndahl Hill sai veel lõpusireenil kaugelt viskele, ei leidnud pall korvivõrku ning Pärnu Sadam teenis pingelise 73:70 (16:18, 21:21, 23:15, 13:16) võidu.

Võitjate resultatiivseim oli 16 punkti visanud Robert Valge, kahekohalise punktisummani jõudsid veel 15 silmaga panustanud Christian Bradford, 14 punkti visanud Ivo Van Tamm ning 12 punktiga lõpetanud Ajiri Johnson. Van Tamm tegi kaksikduubli, kui haaras 12 lauapalli. Kaotajate eest oli resultatiivseim Kyndahl Hill, kes lõpetas 23 punktiga, Corey Allen-Williams lisas omalt poolt 19 punkti ja viis resultatiivset söötu.

Pärnu teenis E-alagrupis kolme kaotuse kõrvale esimese võidu ning peab järgmise mängu 6. novembril, kui sõidab külla Rumeenia klubile CSM Oradea.

"Me tahame rohkem, ühest võidust ei piisa," ütles Robert Valge ERR-ile. "Muidugi oleme õnnelikud, et see võit tuli, võitlesime selle eest, aga ikka edasi. Rohkem võite."

"Ütleks, et mingid reeglid ja taktika lähevad osadel meelest ära ja siis tuleb vahepeal selline auk. Meil tuli täna auk pallikaotuste pärast, ei saa lubada pallikaotusi, siis nad jooksevad meile tühja korvi. Aga õnneks hoidsime lõpuga ära, oleme õnnelikud," lisas Valge. "Kui võidad, siis on tunne, et teed midagi õigesti ja usud sellesse, mida sa teed. Uskusime ja usume, läheb veel paremaks."

Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao jätkas alagrupiturniiri võidukalt, kui alistas võõrsil Karl Johan Lipsu endise koduklubi Balkani 93:62 (21.15, 26:17, 26:18, 20:12). Kullamäe panustas võidumängus viie punkti, kuue lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.