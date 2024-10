Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Prantsusmaa GP-etapil

Eeloleval nädalalõpul võistleb Aleksandr Selevko iluuisutamise GP-sarja võistlusel Prantsusmaal. Iluuisutamises on jõudnud kätte hooaja esimese poole kaalukaimad võistlused, GP sarja etapid, mis kulmineeruvad detsembris GP-finaaliga.

GP-etappe on kokku kuus ning Prantsusmaal Angersis toimuv võistlus on järjekorras kolmas. GP-dele pääsevad võistlema sportlased varasemate tulemuste põhjal kutsetega.

Eesti uisutajatest sõidavad GP-sarjas tänavu vaid Aleksandr Selevko ja Niina Petrõkina. Selevko jaoks on esimene GP-võistlus Angersis, kus lühikava sõidetakse reedel algusega 18.45. Vabakava on kavas laupäeval kell 16.40.

Nimekaimatest konkurentidest on kaheteistkümne uisutaja seas Selevko kõrval jääle tulemas valitsev Euroopa meister Adam Sia Him Fa Prantsusmaalt, olümpiamängudel neljanda koha saanud hiinlane Boyang Jin ja viimase MM-i kuues Lukas Britschgi Šveitsist.

Samal nädalalõpul on Slovakkias Rahvusvahelise Uisuliidu kalenderplaani võistlusel osalemas Eva-Lotta Kiibus. Kiibuse jaoks on see hooaja teine võistlus. Esimene võistlus septembri keskel Ungaris hästi ei õnnestunud ning nüüd loodab Kiibus koguda kindlust Tirnavia Ice Cupil. Lühikava võistlus toimub laupäeval algusega 22.15 ja vabakava pühapäeval algusega 18.15.