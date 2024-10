Kohtunikele keskmist sõrme näidanud Kuressaare kapteni hooaeg sai läbi

Koduses jalgpalli kõrgliigas mängiv FC Kuressaare teatas, et nädalavahetusel toimunud 34. mänguvooru kohtumises kohatu žesti tõttu väljakult ära saadetud kapten Märten Pajunurm sel hooajal enam platsile naasta ei saa.

Pajunurm lõi laupäeval FC Flora vastu viigivärava, kuid VAR-iga konsulteerimise järel määrati, et Kuressaare kapten tegi väravaolukorras vea. Kuressaare kapten näitas värava tühistamise järel kohtunikebrigaadi poole mõlema käe keskmist sõrme, mis jäi vilemeestel aga reaalajas nägemata.

Poolajalt naastes näitas peakohtunik Kristjan-Eric Lääne saarlaste kaptenile punast kaarti ning Kuressaare mängis lõpuni arvulises vähemuses, saades Floralt 0:3 kaotuse.

Kuressaare klubi teatas kolmapäeval, et Pajunurmele määrati lisaks punase kaardiga tulenevale mängukeelule veel lisaks ühemänguline karistus. See FC Kuressaare koduses Premium liigas sel hooajal enam Pajunurme kasutada ei saa.

"Minu žest ei olnud ühegi individuaalse isiku vastu solvamise eesmärgil tehtud, vaid väravast ilma jäämisest tekkinud emotsioonide ülimalt ebaõnnestunud ja rumal väljendamine," selgitas Pajunurm klubi kodulehe vahendusel oma tegu. "Saan lubada, et sellist olukorda rohkem minu poolt ei teki."

Eesti jalgpalli kõrgliigas on mängida jäänud vaid kaks vooru, Kuressaare võõrustab 2. novembril Nõmme Kalju FC-d ning lõpetab hooaja 9. novembril, kui mängib võõrsil JK Narva Transiga. Kuressaare on liigatabelis kaheksandal kohal, olles teeninud 31 punkti. Väravate vahega edastatakse sama palju punkte kogunud JK Tallinna Kalevit, seitsmendal tabelireal asetsev Pärnu JK Vaprus on vaid punkti kaugusel.