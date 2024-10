Üllatusterohke Pariisi turniir sai läbi ka maailma viienda reketi jaoks

Maailma seitsmes reket Andrei Rubljov ning kaheksas reket Casper Ruud pidid hooaja viimasel Masters-sarja turniiril oma esimeses mängus vastase paremust tunnistama, aga kolmapäeval sai turniir läbi ka maailma edetabelis viiendal positsioonil asetseva Daniil Medvedevi jaoks, kes kaotas Alexei Popyrinile (ATP 24.) kahes setis.

28-aastane Medvedev ja 25-aastane Popyrin pidasid maha tasavägise avaseti, kuid Popyrinil õnnestus 5:4 eduseisul venelase palling murda ning kolmanda setipalliga võit vormistada. Teises setis vahetasid mehed geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil Medvedev taset näitas ning nelja järjestikuse geimivõiduga matši otsustavasse setti viis.

Kolmandas setis võitis austraallane esimesest viiest geimist neli, kuid Medvedev leidis vastuse ning jõudis kiirelt viigini. Kumbki mees ei suutnud seejärel teisest eralduda ning võitja selgus lõppmängus, kus Popyrin taas 4:1 seisuga juhtima asus. Nagu setis endas, jõudis Medvedev ka siin kohe viigini, aga Popyrin lõpetas tugevalt ning realiseeris kokkuvõttes võimsa 6:4, 2:6, 7:6 (4) võidu.

Teist korda sel hooajal maailma esiviisikusse kuuluva mängija alistanud Popyrin lõi kaks tundi ja 33 minutit kestnud kohtumise jooksul viis ässa ja tegi kaks topeltviga, Medvedev põrutas 11 ässa, aga patustas lausa 14 topeltveaga. Äralööke kogunes austraallasel 32, kuid lihtvigu tegi ta 52. Medvedev tegi 29 äralööki ja 42 lihtviga. Popyrin kasutas oma kümnest murdevõimalusest ära kolm, Medvedev oma 13-st võimalusest neli.

Popyrin kohtub kolmandas ringis prantslase Giovanni Mpetshi Perricardi (ATP 31.) ja venelase Karen Hatšanovi (ATP 21.) kohtumise võitjaga.

