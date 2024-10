Käit jääb mitmeks nädalaks platsilt eemale

Bukaresti Rapid teatas, et Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit sai lihasevigastuse ning peab mitmeks nädalaks väljakutelt eemale jääma.

See tähendab, et Käidi jaoks on suures ohus ka järgmised koondisemängud. Eesti koondis kohtub Rahvuste liiga raames Aserbaidžaaniga 16. novembril ja Slovakkiaga 19. novembril, vahendab Soccernet.

Pühapäevases Rumeenia kõrgliigamängus FCSB vastu lahkus Käit platsilt kanderaamil 36. minutil, kui oli eelnevalt murule maha istunud.

Mõlemas oktoobrikuises koondisematšis kuulus Käit Eesti põhikoosseisu.