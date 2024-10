Timo Tammemaa süda jäi kevadel seisma: esimese hooga öeldi, et nüüd on võrkpalliga kõik

32-aastane Tammemaa rääkis Postimees Spordile, et elas eelmise hooaja järel üle südame seiskumise ning tal avastati haiglas õla ja kaela piirkonnas tromboos. "Esimese hooga öeldi, et nüüd on võrkpalliga kõik, sest kui tromboos peaks uuesti tekkima, võib see minna kopsu ja tagajärjed...," meenutas Tammemaa.

Täpsemalt diagnoositi 147 korda Eesti koondist esindanud Tammemaal rindkereava sündroom ehk maakeeli tema kaela ja rinnalihase vahel olev rindkere avaus, kust närvid ja veresooned läbi jooksid, oli jäänud liiga väikseks ning pitsus. "Kui tavaliselt tekib see varases eas, siis minul tulenes see rühist," lisas Tammemaa.

Tammemaa kaalus sportlaskarjääri lõpetamist kuni selgus, et tema teenetest huvitatud Jaapani klubi treener oli just käinud kõnealuse sündroomi koolitusel ning teadis, kuidas olukorrale läheneda. "Praegu olen omadega jälle rõõmsas kohas," märkis kogenud temporündaja.

Eelmisel hooajal esindas Tammemaa Saksamaa klubi Berliini Recycling Volleyst, kelle ridades tuli ta riigi meistriks ja karikavõitjaks. Tänavu suvel sõlmis ta lepingu Jaapani klubiga Hokkaido Voreas.