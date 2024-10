Pärnat nihutas Šveitsis Eesti rekordit

Uueks Eesti rekordiks on 588 (293+295) silma. Kolm korda Eestit olümpiamängudel esindanud Pärnatile on see lühikese aja jooksul juba teine rahvusrekord, kui septembris lasi ta rekordi 70 m harjutuses (665 silma).

"Ma pole sisehooaega kunagi armastanud ja viimastel aastatel olen 18 meetri pealt vähe võistelnud, sest mul on aastaringselt Šveitsis 70 meetri laskmise võimalus. Aga kuna tegin sel suvel tulemuste poolest arenguhüppe, oli endal ka põnev teada, kuidas see siselaskmise tulemuses võiks peegelduda. Olen igal juhul väga rahul," kinnitas Pärnat.

Eestlanna tulemus jääb maksimaalsele võimalikule alla vaid 12 punktiga.