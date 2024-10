Rodri maailma parimaks kuulutamine tekitab vastakaid tundeid

Rodri mängis keskset rolli nii City Inglismaa meistriks tulekul kui suvisel EM-finaalturniiril, mille järel nimetati ta ka turniiri parimaks mängijaks. Madridi Reali mängijad Vinicius Jr. ja Jude Bellingham jäid tema järel teiseks ja kolmandaks, Real esmaspäevasele auhinnagalale kohale ei tulnud.

"Kas auhinna oleks pidanud võitma Vinicius? Võib-olla: hääletavad ajakirjanikud, mitte mingi valitud rühm inimesi. On erinevaid arvamusi ja see teebki jalgpalli ilusaks," kommenteeris Rodri võitu Pep Guardiola, tema juhendaja Citys.

"Rodri esindab suurepäraselt Manchester Cityt, aga ka Hispaania jalgpalli ja nende tähtsust maailma jalgpallis. Viimase 10-15 aasta jooksul on Hispaania jalgpall mänginud väga suurt rolli, mitte ainult trofeedega, aga mängustiiliga. Võib-olla Xavi ja Iniesta väärisid seda auhinda samuti. Võib-olla pärjati Rodrit sellega, mida Hispaania jalgpall väärib," lisas Guardiola.

Hispaania päevaleht Sport kirjutab, et kuigi Rodri on pärit Madridist, kasvas üles Atletico noortesüsteemis ning esindas klubi ka hooajal 2018/19, tähistasid FC Barcelona mängijad tema võitu nii, nagu oleks Balloni saanud mõni nende meeskonnakaaslane. Ühismeedias jagasid Rodri võidu järel oma rõõmu mitmed endised ja praegused Barcelona mängijad, nagu Lamine Yamal ja Andres Iniesta.

Brasiilias ei taheta Viniciuse auhinnata jäämisega mõistagi kuidagi leppida. "Viniciuse kohtlemine on Ballon d'Or'i ajaloo suurim ebaõiglus," kirjutas päevaleht Estadao, sama sõna kasutas ka ESPN Brasil ning mitmed brasiillased tõid välja, et Ballon d'Or'i valimisel on eelisseisus eurooplased. Viniciusele avaldasid sotsiaalmeedias toetust tema meeskonnakaaslased Brasiilia koondises ja Madridi Realis, aga näiteks ka Wolverhamptoni keskväljamees Mario Lemina, kes kirjutas: "Rodri on maailma parim poolkaitsja, aga ilma igasuguse kahtluseta on maailma parim jalgpallur Vinicius. Head aega, jalgpall".

No holding back from Zinedine Zidane on the Ballon d'Or result



️ "The winner is not always the one who truly deserves it."



"If we look at the performances over the season, Vinicius Jr. was outstanding. He deserves recognition for all his hard work and talent."



… pic.twitter.com/hXz4QNaBdM