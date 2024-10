Järgmine Tour de France toimub täies mahus Prantsusmaal

Viimastel aastatel on Prantsusmaa velotuur väisanud nii Belgiat, Hispaaniat, Andorrat, Taanit, Šveitsi kui Itaaliat, järgmise aasta 5. juulist 27. juulini toimuv 112. Tour aga riigi piiridest ei välju.

Kokku läbitakse 3320 kilomeetrit, seitse etappi on mõeldud sprinteritele, mägiseid etappe on kuus ja individuaalseid temposõite kaks. Tõusumeetreid on järgmise aasta Touril 51 550 ehk ligi viiendiku enam kui aasta esimesel suurtuuril Itaalias.

Mullu Pariisi olümpiamängude tõttu esmakordselt pealinnast eemale - Nice'i - viidud finiš leiab taas asest Champs-Elysees'l. Esimest korda pärast 2013. aastat lõppeb üks etapp taas Mont Ventoux'l, kaks päeva hiljem ronitakse 2300 meetri kõrgusel asuva Col de la Loze'i tippu. Sama, 18. etapi raames ronitakse kokku 5500 meetrit.

Esimeseks temposõiduks on Caenis toimuv 33-kilomeetrine lauge etapp, teise temposõidu raames läbitakse 13. etapil vaid 11 kilomeetrit, aga tõustakse 650 meetrit.

Here it is, the official route of the #TDF2025!



Voici le parcours officiel du #TDF2025 ! pic.twitter.com/HvNLVJSwuI