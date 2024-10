Eesti motosportlased läbisid Hispaanias pika ajalooga endurovõistluse

Oktoobri keskpaigas suundusid Kalev AMK motosportlased Priit Raid, Ragnar Valdstein ja Antti Laine Hispaaniasse Galicia piirkonda, et enda piire testida katsumusterohkel Six Days Endurol.

Nagu ka nimi juba ütleb, siis Six Days Enduro kestus on kuus päeva. Tegu on pika ajalooga võistlusega – nimelt on sportlased kogunenud end proovile panema juba alates 1913. aastast, kirjutab msport.ee. Tänavu toimus heitlus Hispaanias Galicia piirkonnas ja start anti ajaloolisest linnakesest Santiago de Compostelast.

Ainsa Eesti tiimina oli võistlustules Kalev AMK koosseisus Priit Raid, Ragnar Valdstein ja Antti Laine. Nende üllatuseks oli muidu soojas ja päikselises Hispaanias juba viimased kuu aega vihma sadanud. Märjad ilmastikuolud jätkusid ka võistluspäevil. "Hommikul sõitsime vihmaga raja äärde ja õhtul tulime vihmaga – hea motiveeriv oli," naeris Valdstein.

"Eks kevadeti oleme ju tihti käinud Hispaanias treenimas, soe ja kuiv ning isegi päevituse saab näkku, kuid sügisel pole siin varem käinud. Ma võtsin veel päikesekreemi ja prillid kaasa," lisas ta.

Eestlastest tegi parima tulemuse Raid, kes oli umbes 400 sõitja hulgast 125. kohal. "Eks väike eesmärk oli ikkagi olla TOP100 hulgas, kuid tegelikult ühel katsel sõitsin välja ka 83. koha," lisas Raid. Valdstein lõpetas võistluse 167. kohal ja võistluse katkestanud Laine 364. kohal.

