Eesti naiste korvpallinaiskond valmistub kodusteks EM-valikmängudeks

Majenieksi sõnul on koondis veelgi noorem kui möödunud aastal. "Me analüüsisime treeneritega möödunud aastal toimunud valikmänge ning oleme teinud korrektuurid," sõnas juhendaja.

"Peame näitama paremat mängu, sest eelmisel aastal me ei suutnud oma potentsiaali realiseerida. Samal ajal peame mõistma, et meie koondis on veelgi nooremaks läinud, sest osad naised on liikunud USA ülikoolidesse. Meil on kümme naist USA-s, kes võiksid olla rahvuskoondise kandidaadid ning peame selle olukorraga leppima," lisas Majenieks.

"Ma olen väga õnnelik, et kõik Euroopas mängivad naised saavad novembris toimuvatel valikmängudel osaleda. Väga hea uudis on, et Kadri-Ann Lass on tagasi suures korvpallis ning tagasi koondises. Lisaks sellele õnnestub USA-st tulla koondist esindama Keandra Kooritsal ning ka Lisa Sirgil, kes on esmakordselt naiste koondises," rääkis Majenieks koondisega liitujatest.

Eesti naiste korvpallikoondis alustas 2025. aastal toimuvate Euroopa meistrivõistluste valikmänge möödunud aasta novembris, kui toona tunnistati koduväljakul Suurbritannia ning võõrsil Taani paremust.

7. novembril võõrustab Eesti naiskond Tallinnas Nord Spordihoones Rootsit, 10. novembril võõrustab Eesti Taanit.

Eesti naiste korvpallikoondise kandidaadid: Lada Lesina, Maaja Bratka, Kadri-Ann Lass, Kätlin Kangur, Anna-Liisa Vannamik, Nora-Liis Veisberg, Mailis Pokk Anette-Laura Tõks, Maarja Grünmann Marleen Mikiver, Laura Liisa Grünmann, Emma-Mia Küttis, Lisandra Vetesina, Marie Anette Sepp, Tea Alexis Adams, Greeta Üprus, Lisa Sirgi, Maria Vasar, Sofia Kosareva, Janne Pulk, Keandra Koorits.