Eesti käsipalliklubid said teada eurosarja järgmise ringi vastased

Tugevuselt kolmanda eurosarja 32 parima hulka jõudnud Eesti klubid Mistra ja Põlva Serviti said teisipäeval teada vastased, kellega novembri lõpus Euroopa karikavõistluste kolmanda ringis vastamisi minnakse.

Mistra vastaseks loositi hetkel Sloveenia liigas seitsmendal kohal paiknev Jeruzalem Ormoz, kes alistas eelmises ringis kaotud avamängu järel Bosnia ja Hertsegoviina meeskonna RK Borac-i 53:45. Eestlaste vastased on kahel korral varasemalt samas sarjas osalenud ning nende laeks on seni jäänud just kolmas ring.

Põlva Serviti sai vastu täiseduga Türgi liigat juhtiva Besiktase. Lõuna-eestlaste vastane on kõva ajalooga, kui aastaid on osaletud ka klubikäsipalli tipus, Meistrite liigas. Viimastel hooaegadel nii kõrget mängu mängitud ei ole, kuid eurosarjades pööreldakse pidevalt. Serviti ja Besiktas läksid omavahel kokku ka 2010. aastal, kui põlvakad jäid võidetud kodumängu järel siiski kokkuvõttes 56:61 alla.

Põlva Serviti ja Mistra peavad oma esimene mängu kodus ning kahe mängu kokkuvõttes selgub 16 parema hulka saaja Türgis ja Sloveenias. Eesti meeskonnad peavad oma kohtumised 23. ja 24. novembril ning korduskohtumised leiavad aset 30. novembril ja 1. detsembril.