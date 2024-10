30 aasta tagune autoralli maailmameister tuleb Jaapanis starti

Praeguseks 66-aastane prantslane tuleb starti sponsori kutsel ja tema kõrvale istub kaasmaalane Denis Giraudet, kellega Auriol sõitis koos ka tippaegadel.

"Jaapani inimestel on minust head mälestused, kui sõitsin Toyota Celicaga, nii et mõtlesin, et oleks kena siia fännide pärast tagasi tulla," lausus Auriol väljaandele DirtFish.

"Ma helistasin oma vanale kaardilugejale ja ütlesin, et saab olema huvitav ettevõtmine, saab koos lõbutseda. Võib-olla on see meie viimane ralli."

"Nii mulle kui ka Denis'le ja fännide jaoks on tore olla tagasi Toyotas 30 aastat pärast mu tiitlit. Aga me ei kihuta täie rauaga - me naudime rallit teisiti," lõpetas ta.

Auriol kuulus autoralli maailma ladvikusse 1990. aastatel ja krooniti 1994. aastal ka maailmameistriks. Karjääri jooksul võitis ta 20 MM-rallit. Viimati osales prantslane MM-rallil 2005. aastal Monte Carlos.

Jaapani ralli toimub 21.-24. novembril.