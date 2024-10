Gleb Karpenko tähistas Hiinas sünnipäeva võiduga

Hiinas peetud rahvusvahelisel ühepäevasõidul Tour of Miyun pälvis esikoha oma 23. sünnipäeva tähistanud Gleb Karpenko (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team).

Karpenko teenis 86,8-kilomeetrisel võistlusel soolovõidu ajaga 1:56.35. Teise koha sai Huibin Zhang (+0.43) ja kolmanda Tao Sun (+0.43).

"Panime tiimiga päev enne võistlus paika plaani, kui rada läbi sõitsime, et kuna mul on sünnipäev, siis võiks minu peale mängida. Teised ütlesid mulle, kus on vaja mida teha. Lõpuks siiski plaan muutus veidi, sest saime sõidu alguses väikese grupiga eest ära. Seal oli veel üks minu tiimikaaslane ja veidi hiljem tuli Mihkel [Räim] samuti järele," rääkis Karpenko.

"Viimasel tõusul sai tiimikaaslane eest ära. Enne mäefinišit ründas aga veel üks mees ja läksin temaga kaasa. Peale mäefinišit lasi ta jala sirgeks ja ründasin omakorda üksi. Sain tiimikaaslase kätte, kes tegi seejärel natuke tempot ja jäi siis maha. Sealt edasi sõitsin lõpuni üksi."

Mihkel Räim sai neljanda ja Martin Laas 54. koha. Uus velotuur ootab eestlasi Hiinas ees 31. oktoobrist 2. novembrini.