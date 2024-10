Liis Rametta võitis Eesti rekordiga Ironman California

Rametta ujus jões peetud võistlusel 3,8 km ajaga 50.47, sõitis 180 km rattaga ajaga 5:01.53 ja jooksis maratoni ajaga 3:13.21. Ühtlasi pälvis eestlanna esikoha ka 40- kuni 44-aastaste naiste vanuseklassis.

Tänavu ise pere kõrvalt treeningplaane koostanud Rametta ütles võistluse järel, et hea ratta sõiduaja taga on see, et ta on sel aastal rohkem rattatrenne teinud, sest käis suvel sõitmas 320-kilomeetrist ultravõistlust ja see vajas eraldi ettevalmistust.

"Jooks läks lõpus raskeks, sest ma ei ole sel aastal väga palju jooksnud. Seega tuli tulemus natuke ka vana rasva pealt. Olen väga rahul!" lisas Rametta.