Pärnu Rannajooksul purunes rajarekord

1131 finišeerijaga ürituse populaarseimaks distantsiks osutunud 10 kilomeetril sai tulemuse kirja 497 osalejat, kes tulid Pärnusse üle Eesti, lisaks oli palju külalisi Lätist.

Meeste seas läks oodatult võit esimest korda Rannajooksul osalenud Läti ühele parimale pikamaajooksjale, hiljuti kahe silla jooksulgi valitsenud Dmitrijs Serjoginsile, kes võttis mulluselt võitjalt Tiidrek Nurmelt ka rajarekordi valdaja tiitli: uus tippmark on 30.25,3. Lõunanaabrist võitjale järgnesid Enari Tõnström (TÜASK) ja Kaur Siimaste (CEP), ajad vastavalt 32.45,3 ja 33.32,5.

"Läksin nii võitma kui ka rada nautima," rääkis lätlane finišis. "Pärnu on jooksmiseks suurepärane koht ja mul on väga hea meel, et sain siia taas tulla."

Naiste arvestuses ei leidunud vastast 36.42 kirja saanud Kaisa Kukele (Kaisa Kuke jooksutiim), kes edestas veenvalt Täppsportlaste tiimi liiget Liliana Torni (38.51,1) ja Harjumaa jooksjat Anneli Ratasseppa (39.22,8).

Lisaks jooksjatele läbis raja 157 käijat-kepikõndijat, kes said valida ajavõtuga või ajavõtuta distantsi vahel.

Taas oli kavas 5 km distants, kattudes peaaegu täielikult pika distantsi esimese poolega. Meestest oli 16.58,9-ga kiireim Enar Mustonen, järgnesid Telia spordiklubi liige Rait Mänd (17.10,8-ga) ja tartlane Elari Tõnström (17.27,6-ga).

Naiste seas pälvis parima au KJK Vike esindaja Marit Hiiemaa, ajaks 19.25,9. Teise-kolmandana lõpetasid Kadri-Liis Rehtla-Rell Sportest spordiklubist (20.01,2) ja Helen Jansioo (Kaisa Kuke jooksutiim, 21.12,6). Lühemal maal sai tulemuse kirja 165 osalejat.

Ühes Rannajooksuga tõmmati joon alla ka Pärnu Kahe Silla klubi kolmikürituse sarjale, kuhu kuulusid ka kevadine Luitejooks ning septembri alguses toimunud kahe silla jooks. Esikolmikud ja vanusegruppide parimad selgitati aegade liitmise teel. Meestest oli võidukas Enari Tõnström Aleksandr Kuleshovi ja pärnaka Franko Reinholdi ees. Naiste arvestuses tagas võidu Anneli Ratassepp, kellele järgnesid Mirtti Verbitskas ja Hanna-Liina Palu.

Lastejooksudel läbis raja 312 kuni 11-aastast noort. Vanusegruppide esikolmikud selgitati alates kaheksa-aastastest. Nooremas grupis pääsesid poistest pjedestaalile Romet Kaljur, Romet Paavel ja Frank Hansmann, tüdrukute seas moodustasid esikolmiku Rosanne Eltmaa, Hanna-Helene Kass ja Lisete Tee.

10- kuni 11-aastastest tüdrukutest pälvisid auhinna Regiina Roomet, Alexandra Kõiv ja Ieva Lauva, poistest mahtusid pjedestaalile Hugo Hansmann, Brandon Söödor ja Kuldar Krim.

Kõik esialgsed tulemused leiab siin, lõplikud tulemused avaldatakse 1. novembril.

Järgmisel aastal toimub Rannajooks 26. oktoobril. Lisaks on kavas 20. aprillil Luitejooks Jõulumäel ja Kahe Silla jooksu programm 6.-7. septembrini.