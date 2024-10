Juventus ja Inter lõid kahe peale kaheksa väravat

Suvine täiendus Piotr Zielinski viis Interi 15. minutil juhtima, kuid Juventus vastas järgmise 11 minuti jooksul kahe väravaga, kui täpsed olid Dušan Vlahovic (20.) ja Timothy Weah (26.). Poolajale mindi siiski Interi juhtimisel, sest esmalt viigistas seisu Henrikh Mkhitarjan (35.) ja seejärel taastas eduseisu Zielinski (37. min).

Teise poolaja alguses jätkas Inter sealt, kus eelmisel pooleli jäädi, kui 53. minutil suurendas Denzel Dumfries vahe kaheväravaliseks. Juventuse päästis hädast välja 62. minutil vahetusest sekkunud 19-aastane Kenan Yildiz, kes näitas täpset jalga nii 71. kui ka 82. minutil ning seega lõppes kohtumine seisuga 4:4.

Rohkelt väravaid nähti ka Fiorentina ja Roma ning Atalanta ja Verona vastasseisudes.

Fiorentina alistas koduväljakul Roma 5:1. Kaks väravat kirjutati Moise Kean'i nimele, ühe tabamuse lisasid Lucas Beltran, Edoardo Bove ja Mats Hummels (omavärav). Atalanta võttis võõrsil 6:1 võidu, duubliga said hakkama Mateo Retegui ja Ademola Lookman.

Üheksa mängu järel jätkab liidrina Napoli, kes oli laupäeval kaptenipaela kandnud Giovanni Di Lorenzo väravast 1:0 parem Leccest.

Napoli on üheksa mänguga kogunud 22 silma. Liidermeeskonnale järgnevad Inter (18 p), Juventus (17 p), Fiorentina (16 p) ja Atalanta (16 p).

Teised tulemused:

Lazio - Genoa 3:0

Monza - Venezia 2:2

Parma - Empoli 1:1

Torino - Como 1:0

Udinese - Cagliari 2:0

Napoli go four points clear at the top pic.twitter.com/EbDAmH3TQ8