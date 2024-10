Curry sai Warriorsi kaotusmängus vigastada

Lisaks kaotusele pidi Warriors vastu võtma veel ühe tagasilöögi, kui teisel poolajal sai vigastada nende tähtmängija Stephen Curry. Kolmeste kuningas tegi kolmanda veerandi lõpus liiga pahkluule, naasis küll neljandal veerandil korraks platsile, kuid pärast seda lahkus ta väljakult lõplikult.

Warriorsi peatreener Steve Kerr ütles mängu järel, et Curry jalale tehakse pühapäeval MRT uuring. "Loodetavasti on temaga kõik korras. Ta on sama jala pahkluud korduvalt vigastanud. Ma ei usu, et tegemist on tõsise vigastusega, kuid ilmselgelt on see murekoht."

Võitjate poolel hiilgasid tsenter Ivica Zubac ja tagamängija James Harden. Zubac sooritas kaksikduubli 23 punkti ja 18 lauapalliga ning Hardeni arvele kogunes 23 punkti ja 11 korvisöötu.

Curry eemalolekul kandis Warriorsi rünnakul põhiraskust Andrew Wiggins, kes viskas üleplatsimehena 29 silma. Curry lõpetas mängu 18 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 114:118 (la.)

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 125:103

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 115:102

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 128:104