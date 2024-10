Kullamäe hea mäng ei päästnud Bilbaod valusast kaotusest

Euroopa tugevuselt teises rahvusvahelises sarjas Eurocupis sel hooajal kõik viis senist mängu võitnud Valencia on heas hoos ka koduliigas, kui võit Kullamäe leivaisa üle oli neile juba neljandaks järjestikuseks. Sealjuures võttis Valencia koguni 22 ründelauda ning võitis lauavõitluse 48:27, positiivse poole pealt tabas Bilbao 27 kaugviskest 13.

Kullamäe viibis pühapäeval väljakul 24 minutit ja viskas selle aja jooksul 17 punkti (kahepunktivisked 7/11, kaugvisked 2/4, vabavisked 1/2), jagas tiimi parimana kuus resultatiivset söötu ja võttis kaks lauapalli. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman viskas Bilbao kasuks 20 punkti, Valencia resultatiivseim oli endine Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste meeskonnakaaslane Baskonia päevilt Matt Costello, kes kogus 19 punkti ja kaheksa lauapalli.

Hispaania kõrgliigas on Kullamäe resultatiivsem olnud vaid kaks korda, kui mullu oktoobris säras ta Granada vastu lausa 33 punktiga ja viskas kaks nädalat tagasi Madridi Realile 18 punkti.

Võimsalt jätkab Hispaania kõrgliigas Unicaja, kes alistas pühapäeval Kendrick Perry 22 punkti toel Barcelona 103:96 ja on võitnud kõik viis senist mängu. Valencial on teisena neli võitu ja üks kaotus, Bilbao on kahe võidu ja kolme kaotusega üheksandal kohal.