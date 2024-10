Bigbank tõusis Balti liiga liidriks, tiitlikaitsja Selver jätkab võiduta

Bigbank kohtus pühapäeval võõrsil Jekabpilsi Lušiga ja sai raske 3:2 (25:17, 22:25, 24:26, 25:22, 15:12) võidu ning naaseb lõunanaabrite juurest kahe võiduga, sest laupäeval alistati Ezerzeme/DU. Pühapäevases kohtumises oli Bigbanki edukaim rünnakul 19 punktiga (+14) Valentin Kordas, Martti Juhkami panustas 18 punkti (+4) ja Jack Williams 16 silma (+8). Jekabpilsi resultatiivseim oli 19 punktiga (+8) Armands Rokjans, kirjutab Volley.ee.

Tartu klubi vastuvõtt oli 47 ja rünnak 54 protsenti, blokist teeniti kümme ja serviga seitse punkti (26 viga). Jekabpilsi vastuvõtt oli 44% ja rünnak 43%, blokiga saadi kaheksa punkti, servil löödi kaheksa ässa ning eksiti 25 pallingul.

Tiitlikaitsja Selver x TalTech kohtus aga võõrsil Robežsardze/Riiaga ja pidi tunnistama vastase 3:0 (25/23 25/20 25/13) paremust ning jätkab liigas võiduta.

Lincoln Williams oli Selveri edukaim 13 punktiga (+4), Andri Aganits lisas üheksa silma (+7) ja vahetusest sekkunud Joosep Põldma arvele kogunes viis punkti (+2). Riia meeskonna parim oli 17 punktiga (+6) Patriks Pinka.

Selver x TalTechi vastuvõtt oli 52 ja rünnak 33 protsenti, blokk saadi Läti klubile ette kuuel korral, servilt teeniti 1 punkt ja eksiti 14 servil. Robežsardze vastuvõtt oli 53% ning rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokist saadi kuus ja servilt viis punkti (vigu tehti 12 servil).

Cronimet liiga tabelis on pärast nädalavahetust esikohal Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus Võrkpalliklubi ja kolmas Jekabpils. Riia on 9 punktiga neljas, Ezerzeme 8 punktiga viies ja Pärnu Võrkpalliklubi 1 punktiga kuues. Selver asub punktita viimasel tabelireal.

Järgmisel nädalal toimub esimene Cronimet liiga mäng juba kolmapäeval, mil Türi Konesko spordihoones kohtuvad Selver ja Pärnu.