Arsenal ja Liverpool mängisid viiki, ManU kaotas taas

Inglismaa koondislane Bukayo Saka mängis vaid üheksa minutit kestnud mängu järel Andy Robertsoni suurepäraselt üle ja viis Arsenali juhtima. Virgil van Dijk viigistas üheksa minutit hiljem, aga kaks minutit enne poolajavilet viis Declan Rice'i täpse karistuslöögi võrku suunanud Mikel Marino kodumeeskonna taas ette. Liverpoolile päästis punkti Mohamed Salahi värav 81. minutil.

Hollandlane Crysencio Summerville lõi 74. minutil West Ham Unitedi eest oma debüütvärava, Manchester Unitedi keskväljamees Casemiro vastas sellele seitse minutit hiljem ja tõi tabloole viigi. Külalismeeskond ManU raiskas kohtumise jooksul mitmeid häid võimalusi ning see maksis kätte üleminutitel, kui VAR-i abil määratud penalti realiseeris Jarrod Bowen ja tõi sellega West Hamile 2:1 võidu.

"Enne hooaja algust räägiti, kuidas VAR sekkub ainult [kohtunike] selgete vigade puhul. See ei olnud kindlasti peakohtuniku poolt selge viga," viitas ManU peatreener Erik Ten Hag mängu lõpplahenduse toonud olukorrale, kus kohtunik David Coote ei soostunud algselt penaltit määrama, kuid kutsuti siis monitori juurde olukorda uuesti vaatama.

"Rääkisin nendega mängu järel, kuid otsus tehti. Seda ei saa tagasi võtta ja see on jalgpall. See on kolmas kord, kui tunnen, et meile on sel hooajal ülekohut tehtud. See mõjutab meie meeskonda, meie tulemusi ja seda, kus me tabelis oleme," lisas hollandlasest peatreener.

Manchester United on oma viimasest kaheksast mängust võitnud ühe, Inglismaa kõrgliigas on 20-kordne meister üheksa vooru järel 11 punktiga 14. kohal. 23 punkti kogunud ja ainsana kaotuseta jätkavale Manchester Cityle järgnevad Liverpool (22), Arsenal (18) ja Aston Villa (18).