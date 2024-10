Ruben Volt jäi ülinapilt Itaalia meistritiitlita

Hooaja viimane etapp, mis sõideti kuulsal Monza ringrajal, algas ALM Honda Racing sõitja Ruben Volti (Honda Civic Type-R TCR) jaoks kvalifikatsiooni viienda kohaga. "Kvalifikatsiooni lõpus, kui olin kõigis sektorites kiireim olnud, tuli rajale punane lipp, mis tähendab sõidu katkestamist. Finišijoon oli 100 meetri kaugusel, aga pidin hoo maha võtma ja sõit oli peatatud," rääkis Volt.

Esimeses sõidus, mis peeti vihmasajus tõusis, Volt koha võrra ja lõpetas sõidu neljandal kohal. Sõidu võitis Taylor, sarja liider Nicola Baldan oli kaheksas. See tähendas, et enne otsustavat sõitu pühapäeval oli Baldani edu Volti ees viis punkti. Kolmandal kohal olnud Taylor kaotas omakorda Voltile samuti viie punktiga.

Teise sõidu, mis sõideti samuti märjal rajal, esimeses kurvis oli rohkelt olukordi, milles ühes oli osaline ka Volt. Ta suutis küll auto rajal hoida, aga auto oli viga saanud ja see ei lubanud tal anda maksimumi. Sõidu vältel käis turvaauto mitmel korral rajal ja sõit lõppes punase lipu ehk selle peatamisega, kui sõita oli pisut üle kolme minuti. Ruben Volti lõppkoht oli üheksas, Baldan ebaõnnestus ja oli 22. Kuid Taylor lõpetas seitsmendal kohal ja see tähendas, et hooaja kokkuvõttes oli Tayloril ja Voltil võrdne arv, 352 punkti. Mõlemal sõitjal oli hooaja peale ka kaks võitu ja otsustavaks sai Taylori teine koht Pergusa etapil ja nii kuulub tänavune tiitel Nicolas Taylorile Ruben Volti ja Nicola Baldani ees.

"Esimeses sõidus kui olud olid keerulised ja sõit tõotas tulla raske, läksime kindla peale, et punktid koju tuua. See õnnestus. Pühapäeval sõitis kohe esimeses kurvis kaasvõistleja mulle sisse. Suutsin masina rajal hoida, aga auto sai viga. Parem tagumine käändmik oli puruks ja auto käitus nii nagu ise tahtis. Selles olukorras muidugi äärmiselt kahju, et ei saanud päriselt tiitli nimel võidelda. Hooaeg ise oli erinevate emotsioonidega. Olime kiired ja seda kinnitab ka meeskondlik Euroopa ja Itaalia meistritiitel. Oli asju, mis ei sõltunud minust ja oli hetki, kus tegin ise vigu ja olukorda keerulisemaks," rääkis Ruben Volt pärast hooaja viimast sõitu.

Meeskondlikult tuli ALM Honda Racing Itaalia meistriks ja see on meeskonnale selle aasta teiseks tiitliks Euroopa meistritiitli kõrval.