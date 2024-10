Kejelcha nihutas Valencias ühe sekundiga poolmaratoni maailmarekordit

27-aastane Kejelcha läbis pühapäeval distantsi ajaga 57.30, nihutades kolm aastat Uganda jooksutähe Jacob Kiplimo nimel olnud senist tippmarki ühe sekundiga. Naiste poolmaratoni võitis kõigi aegade teise ajaga Agnes Ngetich (1:03.04).

Kejelcha on üks aegade parimaid maanteejooksjaid, kui hoiab kõigi aegade edetabelis Berihu Aregawi järel teist kohta nii 5 km (12.50) kui 10 km (26.37) jooksus, aga pole staadionil suutnud kõige suuremat edu saavutada. Tema ainsaks välimedaliks on 2019. aasta MM-il 10 000 meetri jooksus saadud hõbe, aga sellele järgnenud tiitlivõistlustel on ta esinelikust välja jäänud.

Valencia on tuntud kui maailma kiireim poolmaraton, kõigi aegade kümnest kiiremast jooksust on Ida-Hispaania linnas nüüd joostud kaheksa.