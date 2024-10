VAATA OTSE | Kas Nõmme Kalju saab Levadiale vastu?

Tänavu on Kalju ja Levadia omavahel vastamisi olnud kolmel korral: aprillis sai Levadia 5:1 võidu, mais mängiti väravateta viiki ning augustis võitis Levadia 3:0.

Eelmisel nädalavahetusel meistritiitli kindlustanud Levadia on liigatabelis 81 punktiga esikohal, Kalju heitleb aga Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskonnaga – praegu on Flora 67 punktiga teine, Kalju 66 punktiga kolmas ja Paide sama punktisumma juures neljas, aga Floral ja Paidel on 34. vooru kohtumine juba peetud.