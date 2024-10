Serviti jõudis samuti eurosarjas kolmandasse ringi

Kordusmängu skoori avas Serviti, kui avavärava viskas Kermo Saksing. Kodus nelja väravaga kaotanud Hurry-Up püsis kannul ning läks mitmel korral ka ühe väravaga juhtima. Kuuendal mänguminutil oli Hollandi klubi ees isegi kahe väravaga, seisuks 5:3. Mathias Rebase ja Alfred Timmo duo viigistas seisu ning Hendrik Varuli värav viis kodumeeskonna taas ette. Väravavahi Eston Varuski tõrjed hoidsid palli Serviti väravasuust eemal ning sellega oli Hurry-Upi hoog vaibunud. Samaaegselt oli Serviti oma mängu taas käima saanud. Kümnendaks minutiks oli Serviti juhtimas seisuga 7:5 ja 15. minutil skooriga 11:9.

20. minutil, mil Serviti juhtis 13:12, ähvardas Hurry-Up taas viigiga. Liidripositsiooni külalisvõistkond kätte ei saanud, sest Jürgen Rooba, Rebane ja Timmo viskasid 24. minutiks seisuks 16:12. Esimene poolaeg lõppes skooriga 17:13.

Serviti neljaväravaline edu oli teise poolaja kuuendaks minutiks vähenenud kahele. Selle taastasid 38. minutiks Rooba ja Arturs Meikšans. Ent paar minutit hiljem kordus sama stsenaarium, kui vahemaa vähenes jällegi kahe värava peale, misjärel viisid Serviti uuesti nelja väravaga juhtima Varuli ja Rooba tabamused. Tõeline spurt algas Servitil 40. minuti keskpaigas, mil neljaväravaline vahemaa kasvas 50. minutiks kaheksa värava peale skooriga 30:22. Kohtumise avavärava visanud Kermo Saksingu viskas ka kohtumise viimane värav, tähistades Serviti üheksaväravalist võitu skooriga 36:27.

Serviti resultatiivseimad mängijad olid Jürgen Rooba 11 väravaga, Alfred Timmo kuue väravaga ja Hendrik Varul viie väravaga.

"Saame kindlasti rahul olla tulemusega. Natukene oli ette teada, et vastasel on tihe võistlusgraafik ja et see võiks töötada meie kasuks. Samuti näitasid kõik mängud, et teisel poolajal 45. minuti kandis vajuvad nad ära. Eks täna oli samamoodi. Esimese poolaja mängisid nad korralikult," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting. "Meie ridadest oli väravavaht Eston Varusk jätkuvalt selle seeria üks võtmemängijatest. Korraliku mängu tegid ka Jürgen Rooba, Alfred Timmo ja Hendrik Varul."

Serviti jääb ootama kolmanda ringi loosi, mis leiab aset lähinädalate jooksul.