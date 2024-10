Metsa koduklubi mängis Wolfsburgiga väravateta viiki

Hooaja esimesest seitsmest mängust koguni viis kaotanud St. Pauli sai nüüd ühe võidu kõrvale teise viigi. Seejuures oli mõlemal meeskonnal enne poolajapausi hea võimalus juhtima minna, aga väravavahid oli tasemel. Algkoosseisus väljakule tulnud Mets tegi kodupubliku ees kaasa kogu kohtumise.

See oli kahe klubi viies omavaheline kohtumine Saksamaa kõrgliigas, neljal korral on viiki mängitud ja ühel korral – aastal 2002 – on olnud võidukas St. Pauli.

Kõrgliigasse tõusnud St. Pauli on praegu liigatabelis viie punktiga 16. kohal, kaheksa punkti kogunud Wolfsburg on 14.

Tulemused:

Augsburg – Dortmundi Borussia 2:1

RB Leipzig – Freiburg 3:1

St. Pauli – Wolfsburg 0:0

Stuttgart – Kiel 2:1