155. kohale langenud Kenin jõudis tänavu esimest korda finaali

2020. aastal Austraalia lahtistel meistrivõistlustel triumfeerinud ja Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud Keninil pole viimastel aastatel väga hästi läinud, 2022. aastal pidas ta vigastuse tõttu võistluspausi ja langes edetabelis 200 parema seast välja. Mullu jõudis endine maailma neljas reket taas 30. kohale ja alustas tänavust hooaega 37. realt, langes septembris jälle 150 parema seast välja. Enne Tokyo turniiri oli Keninil kirjas vaid kümme võitu ja 24 kaotust. Tokyos on Kenin aga alistanud kolm asetatud mängijat. Veerandfinaalis sai ta hooaja teise võidu esikümnemängija üle, alistades Darja Kasatkina (WTA 9.) 6:3, 6:4 ning poolfinaalis alistas ta turniiril üheksandana paigutatud briti Katie Boulteri (WTA 33.) 6:4, 6:4.

Keninile on see karjääri üheksas WTA finaal, varasematest on ta saanud viis võitu. Viimati jõudis ta finaali mullu septembris San Diegos, viimasest turniirivõidust on aga möödas enam kui neli aastat – Kenin triumfeeris viimati 2020. aasta märtsi alguses Lyonis.

Zheng jõudis aga finaali teist turniiri järjest. Kodupubliku ees Wuhanis WTA 1000 kategooria turniiril Arina Sabalenka paremust tunnistama pidanud Zheng mängib nüüd samuti üheksandat korda WTA finaalis. Temal on varasemast kirjas neli võitu, neist kaks on tulnud sel hooajal.

Esimesena asetatud Zheng on Tokyo turniiril kolme mänguga loovutanud vaid ühe seti, poolfinaalis sai ta 7:6 (5), 6:3 jagu Diana Šnaiderist (WTA 16.).

Hiinas Guangzhous peetaval WTA 250 kategooria turniiril selgitavad võitja serblanna Olga Danilovic (WTA 86.) ja ameeriklanna Caroline Dolehide (WTA 101.).

Dolehide sai kaks tundi ja 39 minutit kestnud kohtumises 6:3, 3:6, 7:6 (9) jagu itaallanna Lucia Bronzettist (WTA 84.), Danilovic aga sai 4:6, 6:4, 4:3 seisul loobumisvõidu Katerina Siniakovalt (WTA 48.).

Dolehide'ile on see karjääri teine WTA finaal, mullu septembris jõudis ta Mehhikos WTA 1000 turniiril nii kaugele, aga kaotas otsustavas mängus Maria Sakkarile. Danilovicile on see kolmas WTA finaal, varasemast on tal kirjas võit ja kaotus. Enda seni ainsa turniirivõidu sai ta 2018. aastal Moskvas.