Kuressaare kapten näitas kohtunikele keskmist sõrme, Flora sai kolm punkti

Pajunurm vastas Tony Varjundi 34. minutil löödud avaväravale viis minutit hiljem viigiväravaga, aga peakohtunik Kristjan-Eric Lääne otsustas VAR-ile tuginedes selle tühistada, sest väravaolukorras nägid kohtunikud tema Kristo Hussari vastu tehtud viga.

Kuressaare kapten näitas värava tühistamise järel kohtunikebrigaadi poole mõlema käe keskmist sõrme, mis jäi vilemeestel aga reaalajas nägemata. Vaheajalt naastes näitas Lääne Pajunurmele punast kaarti ning Kuressaare pidi teise poolaja mängima kümnekesi, mis päädis Sergei Zenjovi ja Markus Soometsa väravatega ning Flora 3:0 võiduga.

Pajunurmele vilistati väravaolukorras ohtlik mäng, kuigi Kuressaare kaitsja hinnangul jõudis ta olukorda esimesena ning Hussar lõi ise hiljaks jäänuna tema jalga.

"Lööd legaalse värava - minu ja paljude teiste inimeste hinnangul, kes jalgpalli näevad ja mõistavad! -, aga see lõpeb hoopis minu jalgpallurikarjääri kõige rumalama hetkega. Ma ei osanud aimata, et ma sel hetkel 80 meetri kaugusel just parasjagu kaadris olin, kui selle rumala žesti tegin. Selle koha pealt võtan kogu vastutuse. Vedasin hea mängu teinud meeskonda alt," vahendab Soccernet.ee Pajunurme kommentaari.

"Löön joone pealt varbaga sisse, kaitsja jääb hiljaks ja lööb mulle korkidesse... Me oleme ise saanud selliseid penalteid enda vastu. Hooaja eel näidatakse meile videoid: kes jõuab esimesena pallini, on korrektne ja kui kaitsja lööb korkidesse, siis ei ole see enam ohtlik mäng, vaid kaitsja viga, kes jääb hiljaks," selgitas saarlaste kapten.

Flora on kaks vooru enne hooaja lõppu kogunud 67 punkti, mis tõstab nad tabelis vähemalt üheks päevaks teisele kohale. 63 punkti kogunud Paide Linnameeskond peab oma 34. vooru kohtumise laupäeval Tartu Tammeka vastu, Nõmme Kaljul on 33 mänguga koos 66 punkti.