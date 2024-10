Zirk nihutas MK-etapil Eesti rekordit: viimast 200 meetrit ei mäletagi

Zirk läbis Lõuna-Koreas distantsi ajaga 7.44,19. Mullu detsembris ujus Zirk Kohtla-Järvel Eesti lühirajarekordiks 7.49,85, pikas basseinis on tema nimel olevaks Eesti rekordiks 7.57,88. Kokkuvõttes andis uus rahvusrekord eestlasele Incheonis kuuenda koha. Võidu teenis Hiina ujumistäht Pan Zhanle ajaga 7.35,30.

"Oh sa poiss, see sooritus oli ikka päris raske ja ega ma viimast 200 meetrit ei mäletagi," sõnas väsinud Zirk pärast finaali. "Ajaga jään väga rahule ning suutsin enda tempot hästi hoida. Lõpusprindis andsin küll ühe koha ära, kuid andsin endast kõik ja midagi sisse ei jäänud. Keskmaaujuja kohta arvan, et väga hea tulemus ning korralik punkt Lõuna-Korea etapile," lisas eestlane, kelle jaoks see oli karjääri 70. individuaalne rahvusrekord.

Eelmisel nädalal püstitas Zirk Shanghais toimunud MK-etapil Eesti rekordi 1500 meetri vabaujumises, kui temast sai esimene alla 15 minuti ujunud eestlane. Laupäeval pidi Zirk osalema ka 200 meetri vabaujumises, kuid loobus sellest. Teise etapi kokkuvõttes saavutas Zirk kolme ala lõikes 20. koha, mis toob talle 4000 dollari suuruse auhinnaraha.

Ralf Tribuntsov ei jäänud 100 meetri seliliujumise eelujumises kaugele enda nimel olevast Eesti rekordist, kui sai 50,80-ga kolmandana edasi. Finaalis andis 51,20 talle seitsmenda koha, võitis ainsana alla 50 sekundi ujunud Pieter Coetze (49,93).

"Natuke liiga palju surusin distantsi esimesel poolel ja see maksis lõpus kätte," kommenteeris 30-aastane ujuja enda finaali sooritust. "Kokkuvõttes olin igal alal kiirem kui Shanghais ja ootan põnevusega viimast etappi Singapuris."