MotoGP: Tai sprindi võitis Bastianini, Martin suurendas üldedu

MotoGP sarja üldliider Martin sai väga hea stardi ning kerkis esimesse kurvi minnes esikohale, aga langes enda agressiivsuse ohvriks, kui sattus veidi sõidujoonest välja ning kukkus viiendale kohale.

"Pidurdasin väga tugevalt ja nägin, et kui lasen pidurist lahti, sõidan kellelegi tagant otsa. Eelistasin sellele laia joont ja mõne koha kaotamist. Pärast seda surusin väga-väga kõvasti ja saavutasin lõpuks oma eesmärgi," sõnas Martin pärast sõitu.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) suutis mõnda aega Martini ees oma teist positsiooni säilitada, siis kerkis hispaanlane temast seitsmendal ringil mööda ja sai turvalise edu sisse sõitnud Bastianini järel teise koha. Enne pühapäevast põhisõitu on Martini edu nüüd Bagnaia ees 22 punkti.

Pärast Tai GP-d on MotoGP sarjas jäänud sõita veel Malaisias ja Valencias.