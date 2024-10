OM-il käinud Eesti suusataja lõpetas 23-aastaselt karjääri

Pekingi olümpiamängudel võistelnud murdmaasuusataja Aveli Juursalu (neiupõlvenimega Uustalu) on otsustanud 23-aastaselt tippspordiga hüvasti jätta.

Kui esiti tiksus peast mõte vaheaastast, siis nüüd on asi lõplik, sest ta astus sügisel Tallinna Ülikooli kehakultuuri õppima ning saab talvel emaks, kirjutab Õhtuleht. Tipptasemel suusasport lihtsalt ei mahu enam päevaplaani. Pealegi tunneb ta, et oleks pärast sünnitust konkurentidest liialt maas.

Möödunud talvel MK-karussellist maha jäänud Juursalu tundis, et samamoodi – kodumaal üksi või Audentese noortega – jätkata pole mõtet. Soovitud arengut lihtsalt ei tule. "Üks Soome suusaklubi pakkus, et võiksin nendega liituda, aga see eeldas hästi suure raha olemasolu," avaldas Juursalu Õhtulehe podcastis "Taru kallale".