Võrkpalli karikasarjas pääses esimesena poolfinaali Võru Barrus

Barrus alistas korduskohtumises 3:1 (25:11, 25:19, 12:25, 25:19) esiliigasse kuuluva linnarivaali Danpower/Võru VK. Avamängu oli Barrus võitnud 3:0 ja pääses seega kindlalt poolfinaali, kirjutab volley.ee.

Barruse ridades tõid kolm meest - Robin Kahu, Ranel Rahuoja ja Renato Santos - kümme punkti, Danpoweri resultatiivseimaks kerkis reedel 12 punktiga (+3) Jarek Jänes ja üheksa punkti (+4) lisas Kajar Kivioja.

Barruse vastuvõtt oli 37 protsenti Danpoweri 31 vastu, rünnakuid lahendasid võitjad 48-protsendiliselt, kaotajad 41-protsendiliselt. Blokist sai Barrus neli ja Danpower kuus punkti, servil lõi Barrus 13 ässa vastase kaheksa vastu (vigu tehti vastavalt 16 ja 12).

Poolfinaalis ootab Võru Barrust ees Tartu Bigbanki ja IMsport/Türi SK vahelise veerandfinaali võitja. Avamängus teenis Bigbank 3:0 võidu.

Veerandfinaali võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim.

Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalpaarid:

EMÜ/Structura vs Pärnu VK 0:1

Selver x TalTech vs Advokaadibüroo Premium/Rae vald või EstNor/Kiili

Danpower/Võru VK vs Võru Barrus VK 0:2

IMsport/Türi SK vs Tartu Bigbank 0:1

Karikafinaalid toimuvad nii naistele kui meestele 14. detsembril Tartus.